«Стояние Зои», нашествие «панков» на Безымянку, волна от ГЭС: во что массово верили жители Самары в разные времена истории

68 лет назад, 14 января 1956 года в Самаре (тогда — Куйбышеве), якобы началось легендарное «стояние Зои». «КП-Самара» вспоминает ту историю, а также другие случаи массовой веры горожан во что-то, что не подтверждалось фактами.
«Стояние Зои»: куда исчезли все прямые свидетели?
История «стояния Зои» уже обсуждалась и исследовалась множество раз. Напомним вкратце фабулу. Согласно легенде, в деревянном частном доме № 84 по улице Чкалова молодежь отмечала в 1956 году Старый Новый год. Одна из девушек, не дождавшись своего кавалера по имени Николай, сняла со стены икону Николая Угодника и стала с ней танцевать со словами: «Буду тогда с этим Николаем танцевать, раз мой не пришел».
После чего девушка окаменела и простояла так 128 дней до Пасхи, пока ее не «разморозил» некий загадочный старец. Дальше версии разнятся, но чаще всего встречается такой финал: девушка остаток дней провела в сумасшедшем доме.
Различных публикаций и исследований достаточно для того, чтобы утвердить несколько вещей, не подлежащих сомнению.
Первое. Нет ни одного прямого свидетеля, который лично видел бы окаменевшую девушку. Вся отмечавшая в ту ночь Старый Новый год молодежь загадочным образом не оставила ни одного свидетельства.
Зато есть масса тех, кто якобы видел «тех, кто видел». Видел поседевшего милиционера, видел фельдшера скорой помощи, у которой якобы сломалась игла при попытке сделать укол девушке. С одним нюансом: о таких людях, которые «видел тех, кто видел», тоже рассказывают минимум из вторых уст.
А вот тех, кто с абсолютной достоверностью подтверждал, что видел лично толпы на улице Чкалова в январе 1956 года, — было достаточное количество.
Также достоверно известно, что толпы иссякли через несколько дней — как только от дома № 84 убрали милицейский пост (это случилось после того, как провокативные действия милиции раскритиковали на уровне обкома КПСС). Если девушка продолжала стоять аж до Пасхи, почему еще почти четыре месяца она уже не вызывала такого массового интереса?
На такую «мелочь», как-то, что имя Зоя Карнаухова появилось у девушки впервые только в публикациях в 1990-е годы, — уже можно не обращать большого внимания.
Как и на то, что слухи об окаменевших святотатцах удивительным образом появлялись на Руси и в другие времена и в других местах, различаясь лишь деталями.
Что не так с календарем?
И есть еще один момент, на который до сих пор, кажется, никто не обратил внимания. «КП-Самара» восполняет этот логический и исторический недочет.
Пасха в 1956 году была 6 мая. Между 14 января и 6 мая прошло 113 дней, а не 128, как указано в «канонической» версии легенды. Почему те, кто взялся придать «научное обоснование» легенде, всерьез приводили медицинские рассуждения о том, можно ли прожить в анабиозе 128 дней без еды и воды, но не удосужились произвести простейший арифметический календарный расчет? Это еще один из примеров того, насколько избирательно мышление, желающее найти доказательства тому, во что хочется верить.
Корреспондент «КП-Самара» вспоминает другие случаи массового психоза жителей Самары, имевшие место как раз на стыке 80-х и 90-х годов XX века, когда СМИ «отряхнули пыль» с истории «стояния Зои».
«Панки» против Безымянки
В середине 80-х годов жители Безымянки всерьез готовились к нашествию «панков» из центра города. Предполагалось, что 20 апреля, в день рождения Гитлера, некие профашистски настроенные элементы (их называли «панки» — почему-то с ударением на второй слог), вооруженные цепями и прочими подручными средствами, толпой придут на Безымянку и будут крушить и убивать все и всех, что и кто попадется на их пути.
Родители в рабочих районах Куйбышева совершенно всерьез в этот день думали о том, чтобы не выпускать детей из дома даже в школу. Правда, тут они оказывались между двух огней, поскольку в те годы для пропуска школьных занятий нужны были очень весомые причины, подтвержденные справками. Поэтому в школы дети все-таки пошли, но в очень взбудораженном состоянии. Кто-то, разумеется, даже пытался фантазировать, что якобы он видел «панков» и даже убегал от них.
«Г… не тонет»: волна от ГЭС
А еще через пару лет горожане массово обсуждали невесть откуда взявшееся предсказание, что 29 июня будет прорвана плотина Волжской ГЭС в Тольятти и поднявшаяся волна затопит Куйбышев. Люди совершенно всерьез начали скупать в магазинах спасательные круги, надувные лодки и прочие средства, позволяющие удержаться на воде.
Слухи эти обсуждались даже в СМИ. «Волжский комсомолец» (самая популярная газета тех времен в Куйбышеве) высмеял эту истерию еще до 29 июня. В официальном органе обкома КПСС «Волжской коммуне» фельетон по этому поводу появился уже после того, как ничего не случилось.
Впрочем, многие отнеслись к этому психозу с юмором и изрядной долей фатализма. Так, одна из сотрудниц завода «Прогресс» зайдя в магазин спорттоваров и увидев, что все спасательные круги раскуплены, произнесла: «Хотела сыну купить, но вообще он в меня, а г… не тонет».
А что сейчас?
Как показал опрос, устроенный «КП-Самара» в соцсетях, большинство его участников и сейчас предпочитают верить, что «стояние Зои» все-таки было на самом деле. В истинность истории верят 60% опрошенных. 40% полагают, что это не более, чем легенда.