«Стояние Зои», нашествие «панков» на Безымянку, волна от ГЭС: во что массово верили жители Самары в разные времена истории

Родители в рабочих районах Куйбышева совершенно всерьез в этот день думали о том, чтобы не выпускать детей из дома даже в школу. Правда, тут они оказывались между двух огней, поскольку в те годы для пропуска школьных занятий нужны были очень весомые причины, подтвержденные справками. Поэтому в школы дети все-таки пошли, но в очень взбудораженном состоянии. Кто-то, разумеется, даже пытался фантазировать, что якобы он видел «панков» и даже убегал от них.