Что категорически нельзя делать в Куриный день, 15 января?

Чтобы защитить собственное жилище, его тоже в этот день окуривали специально собранным летом девясилом, смешанным со смолой. Делать это должна была самая старшая женщина в семье. Она проходила по всему дому, окуривая его и читая при этом молитву — это должно было уберечь и жилище, и домочадцев от болезней и нечисти, которая, к слову сказать, все еще продолжала бесчинствовать — до Крещения еще оставалась почти неделя. Именное поэтому, делая уборку в доме в этот день, нельзя было использовать обычную воду, вместе с которой в дом могли проникнуть злобные духи — в воду обязательно нужно было добавить несколько капель святой воды, в крайнем случае — четверговой или заговоренной соли.