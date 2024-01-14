Что категорически нельзя делать в Куриный день, 15 января?

— Православная церковь чтит 15 января день память Святого Сильвестра Первого, — рассказывает собеседник vlg.aif.ru Светлана Снежина.
Родился он в Риме в христианской семье в 4 веке. Получив хорошее образование, он стал не просто последователем веры родителей, но и с самого начала был последовательным подвижником и проповедником христианской веры — как словом, так и делом.
В возрасте 30 лет Сильвестр был посвящен в сан диакона, потом пресвитера Римской церкви, а после смерти Папы стал епископом римским. Он известен множеством проповедей и чудес. Он обратил в свою веру бесчисленное количество язычников. Среди них был и правитель Рима того времени — император Константин, который до этого был ярым гонителем христиан, а после того, как Сильвестр в споре с язычниками показал превосходство своей веры, в стране были прекращены все гонения на христиан.
На Руси Сильвестров день называли Куриным праздником, днем Кура и Курки. Соответственно, это был день, когда наши предки занимались тем, что чистили курятники, ремонтировали жерди, меняли подстилку и окуривали помещение можжевеловыми ветками. После чего на самом видном месте вешали камушек черного цвета с дырочкой посередине — думаю, многие слышали о том, что камни с дырочками называются «Куриный бог», но мало кто знает, почему они получили такое название. А оно — из поверий наших предков о том, что такой камень обязательно должен был защитить обитателей курятника от болезней, наговоров и злых духов.
Чтобы защитить собственное жилище, его тоже в этот день окуривали специально собранным летом девясилом, смешанным со смолой. Делать это должна была самая старшая женщина в семье. Она проходила по всему дому, окуривая его и читая при этом молитву — это должно было уберечь и жилище, и домочадцев от болезней и нечисти, которая, к слову сказать, все еще продолжала бесчинствовать — до Крещения еще оставалась почти неделя. Именное поэтому, делая уборку в доме в этот день, нельзя было использовать обычную воду, вместе с которой в дом могли проникнуть злобные духи — в воду обязательно нужно было добавить несколько капель святой воды, в крайнем случае — четверговой или заговоренной соли.
Детям в этот день дарили сделанных из глины петушков в виде свистулек, специально подготовленных для этого дня — они становились их оберегом на долгое время.
Для гостей же, которые в этот день приходили в этот день, пекли печенья в виде петушков и делали те самые «петушки на палочке», которые перекочевали в нашу современность, совершенно утратив свое первоначальное предназначение.
А гостей приходило, как правило, много — и колядовщики, и просто родные-знакомые-соседи-друзья. В Куриный праздник принято было ходить друг к другу в гости, веселиться, играть в разные игры, кататься с горки, шутить и много смеяться, а также громко петь песни — от громкого и шумного искреннего веселья разбегалась вся нечисть, не выдерживая высоких вибраций радости и счастья.
Продолжались и пиршества, и застолья с вкусной едой и приятными разговорами. Но при этом категорически запрещались любые спиртные напитки и на стол ни в коем случае не подавали куриного мяса и яиц.
Нельзя было в этот день и делать что-либо с волосами — ни мыть, ни стричь, ни красить. Иначе они, как говорили наши предки, «с головы вашей убегут», то есть вы облысеете.
Нельзя было и выбрасывать крошки со стола — их надо было отдать курам, чтобы они не болели.
Приметы дня:
- если в этот день петухи запели раньше обычного (а обычно это происходит примерно в три часа утра), то можно скоро ждать оттепель;
- если курица стоит на одной ноге, то жди морозов, если же она хвостом вертит, то к метели;
- если вечером 14 января куры раньше обычного начали на жердочки садиться, то это к усилению морозов;
- если в этот денье на небе появились облака — жди перемены погоды;
- если сорока вокруг дома кружит, норовит под крушу залезть — к вьюге.