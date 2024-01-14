В метро Москвы в 2024 году подготовят 50 собак-проводников

Отмечается, что с 2014 года Московский метрополитен помогает Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС) тренировать помощников для сопровождения слабовидящих и незрячих пассажиров в метро. «За несколько занятий собаки привыкают к шуму и большому количеству людей. Их учат ориентироваться в метро, проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, а еще подавать хозяину упавшие вещи», — добавили в департаменте.