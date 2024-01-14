Мощный скачок атмосферного давления произойдет в Челябинске в ближайшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что днем 14 января барометры в центре города показывают 731 мм ртутного столба при норме 743 мм.
«В течение суток давление повысится до 745 мм», — говорится в прогнозе.
Повышение или понижение на 5−7 мм сказывается на пожилых, людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, и молодые люди часто ощущают головные боли, головокружения и дискомфорт при изменении погодных условий. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов. Метеозависимым рекомендуют придерживаться щадящего режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Важно употреблять назначенные лечащим врачом лекарственные препараты.
В Челябинске 15 января ночью будет минус 21−23, днем — минус 14−16. При переменной облачности преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, его скорость 7−12 м/с.