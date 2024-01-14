3.5 тысячи калининградцев подписали петицию в защиту кота Сергея, которого «уволили» из магазина

В Калининградской области нарастает количество подписавшихся под петицией в защиту кота Сергея, которого «уволили» из магазина в Зеленоградске. Документ был создан 11 января и призыв поучаствовать активно распространяется в соцсетях.
Только за утро воскресенья, 14 января, петицию подписали 1 390 человек. Всего же поучаствовало уже 3,5 тысячи человек.
В тексте документа сказано, что кот Сергей был не просто домашним животным, но и символом Зеленоградска, а его «увольнение» вызвало большое недовольство среди местных жителей.
«Мы призываем власти Зеленоградска вернуть кота Сергея обратно на работу, чтобы он продолжил радовать жителей своим присутствием», — говорится в тексте петиции.