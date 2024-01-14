Новорожденную волгоградку выписали перед старым Новым годом из реанимации

Двойной праздник отметили накануне в многодетной камышинской семье. В канун Старого Нового года в родной дом вернулись мама и новорожденная Аленка. До этого три месяца девочка провела в пятой волгоградской клинической больнице, рассказывают в облздраве.
Малышка родилась в Камышинской ЦРБ в сентябре 2023 года раньше положенного срока — на 33-й неделе беременности. Весила она всего 1 715 граммов. Состояние ее было очень тяжелым. Для ее спасения в райцентр выехала бригада реанимационно-консультативного центра. Девочку перевели в Волгоград, в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных КБ № 5 и поместили в специальный бокс. Родители видели ее пару раз в неделю.
«Она была фиолетового цвета. Смотреть на нее было страшно и больно. Но я говорила ей, что она поправится, что дома ее очень ждут брат и сестра», — вспоминает мама девочки. Так и случилось в канун праздника. Ранее стало известно, какие редкие имена давали камышане новорожденным в 2023 году.