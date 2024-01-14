Новорожденную волгоградку выписали перед старым Новым годом из реанимации

Малышка родилась в Камышинской ЦРБ в сентябре 2023 года раньше положенного срока — на 33-й неделе беременности. Весила она всего 1 715 граммов. Состояние ее было очень тяжелым. Для ее спасения в райцентр выехала бригада реанимационно-консультативного центра. Девочку перевели в Волгоград, в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных КБ № 5 и поместили в специальный бокс. Родители видели ее пару раз в неделю.