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Из-за непогоды в Омской области ограничили движение по трассам

На дорогах метель и заносы.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 69% 758 мм рт. ст. +4°

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области в своём Telegram-канале сообщило об ограничениях движения по федеральным и муниципальным трассам области.

Виной всему сильная метель, которая обрушилась на Омскую область. В минтрансе отметили, что ограничения действуют с 13.30 до 21.00 14 января и распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси и легковые такси.

Согласно данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», метель продлится до 15 января. Местами в Омской области ожидаются морозы до −32°, ветер до 20 м/с.