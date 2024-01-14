Из-за непогоды в Омской области ограничили движение по трассам

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области в своём Telegram-канале сообщило об ограничениях движения по федеральным и муниципальным трассам области.
Виной всему сильная метель, которая обрушилась на Омскую область. В минтрансе отметили, что ограничения действуют с 13.30 до 21.00 14 января и распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси и легковые такси.
Согласно данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», метель продлится до 15 января. Местами в Омской области ожидаются морозы до −32°, ветер до 20 м/с.