В Волгограде досрочно открыли движение на трех ремонтируемых путепроводах

Благодаря этому специалисты на несколько месяцев раньше завершили работы по укреплению мостовых оснований, опорных частей и перекрытий искусственных сооружений, а также по формированию нового дорожного полотна с двуслойным асфальтобетонным покрытием. Движение на всех трех объектах уже восстановлено.