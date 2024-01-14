В Волгограде досрочно открыли движение на трех ремонтируемых путепроводах

Все эти объекты досрочно открыли для движения автотранспорта.
По сообщению мэрии, проводившие ремонт путепроводов подрядные организации в соответствии с указанием властей скорректировали первоначальные планы-графики работ на объектах.
Благодаря этому специалисты на несколько месяцев раньше завершили работы по укреплению мостовых оснований, опорных частей и перекрытий искусственных сооружений, а также по формированию нового дорожного полотна с двуслойным асфальтобетонным покрытием. Движение на всех трех объектах уже восстановлено.
Работы на 8-м путепроводе завершили в конце 2023 года. На двух других объектах ремонт продолжат этой зимой. Специалистам предстоит укрепить опоры и пролетные конструкции в подмостовом пространстве. Мероприятия не помешают движению автотранспорта.
Добавим, что в Волгоградской области особое внимание уделяется развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В соответствии с поставленными губернатором Андреем Бочаровым задачами в регионе строится новый и обновляются существующие проезды, развязки и другие объекты.
Так, в рамках программы «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Волгограде организован ремонт Марийского, Сарептского и 8-го путепроводов.