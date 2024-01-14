Когда отступят аномальные морозы, рассказали в Волгоградском ЦГМС

В Волгограде уже в понедельник столбик термометра поднимется днем до −1…-3º, но будет ветрено — временами порывы усилятся до 15−20 м/с. Шквалистый ветер продолжится и во вторник, и в среду. Но температура поднимется 16 января до 0…+2º днем и несколько опустится — до −1…-3º 17-го числа. Из-за такого перепада ночью и утром ожидается гололед.