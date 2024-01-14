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Когда отступят аномальные морозы, рассказали в Волгоградском ЦГМС

В Волгограде уже в понедельник столбик термометра поднимется днем до −1…-3º, но будет ветрено — до 15−20 м/с.
Сейчас в Ричмонде: 5 м/с 64% 758 мм рт. ст. +4°
Мурманск
Источник: РИА "Новости"

Аномально морозную ночь пережили жители Волгоградской области, празднуя старый Новый год. В Волгоградском центре метеослужбы подтвердили — в ближайшие дни регион ждет потепление.

В Волгограде уже в понедельник столбик термометра поднимется днем до −1…-3º, но будет ветрено — временами порывы усилятся до 15−20 м/с. Шквалистый ветер продолжится и во вторник, и в среду. Но температура поднимется 16 января до 0…+2º днем и несколько опустится — до −1…-3º 17-го числа. Из-за такого перепада ночью и утром ожидается гололед.