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Снежная буря надвигается на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются сильные снегопады, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
Сейчас в Ричмонде: 5 м/с 64% 758 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня 14 января, в первую половину ночи 15 января в Крыму сохранится сильный мокрый снег, снег, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.