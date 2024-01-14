Снежная буря надвигается на Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня 14 января, в первую половину ночи 15 января в Крыму сохранится сильный мокрый снег, снег, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
Ведомство предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.