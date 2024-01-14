В Ростове на сутки останутся без воды детсад и поликлиника

Согласно опубликованной информации, отключения запланированы с 08:30 16 января до 09:00 следующего дня будет временно прекращено водоснабжение. Без воды останутся дома в границах улиц Миронова, Лелюшенко и Думенко. Водоснабжение перекроют в детском саду № 33 и поликлинике № 4 на Миронова.