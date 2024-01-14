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В Ростове на сутки останутся без воды детсад и поликлиника

В Ростове-на-Дону на сутки без воды останутся детсад и поликлиника из-за подключения новостройки.
Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об отключении воды. Об этом сообщили специалисты Ростовводоканала.

Согласно опубликованной информации, отключения запланированы с 08:30 16 января до 09:00 следующего дня будет временно прекращено водоснабжение. Без воды останутся дома в границах улиц Миронова, Лелюшенко и Думенко. Водоснабжение перекроют в детском саду № 33 и поликлинике № 4 на Миронова.

Причиной временных неудобств стало подключение к водопроводному коллектору новостройки. Отметим, что жителям стоит заранее позаботиться о запасах воды.

ЖКХ