В Перми открылся бесплатный каток

В Перми с 11 января у входа № 2 ТРЦ «Планета» открылся бесплатный каток. Об этом сообщатся на сайте торгового центра. Каток будет работать каждый день с 10:00 до 22:00.
Проката коньков нет, поэтому приходим кататься со своими. Кстати, кроме катка у ТРЦ есть ледовый городок, украшенный фигурами Деда Мороза и Снегурочки, персонажами из мультфильмов, снежным троном, а также большой и малой горками.
Кстати, на предстоящей неделе синоптики прогнозируют продолжение морозов. Если собираетесь на длительную прогулку, одевайтесь теплее.