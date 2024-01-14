Академия наук выяснила, почему у белорусов популярны платные медуслуги

Также в соцопросе белорусы рассказали, что платные медуслуги белорусы выбирают за счет оперативности получения медпомощи. Также 40,5% обращают внимание на более современное оборудование при платных медуслугах, а 39,6% — на внимательное отношение. Кроме того, 37,6% белорусов считают, что платно они получают более качественное медобслуживание. Но и также 23,25% опрошенных просто не могут получить такую же услугу бесплатно. Еще 21,5% опрошенных сказали о профессионализме и квалификации персонала при платных обращениях.