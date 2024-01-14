Академия наук выяснила, почему у белорусов популярны платные медуслуги

Стало известно, почему белорусы часто пользуются платными медуслугами. Об этом говорят исследования Академии наук Беларуси, сообщает Институт социологии.
Так, по данным соцопроса 54,8% белорусов положительно относятся к платным медуслугам. Но 30,6% отрицательно относятся к тому, что в медучреждениях есть платные услуги.
Платные медуслуги в частных медцентрах получают 38,6%, еще 28,3% белорусов получают платные медуслуги в государственных клиниках.
— Каждый четвертый белорус (25,1%) отметил, что не обращается за получением платных услуг, — отметили исследователи.
Также в соцопросе белорусы рассказали, что платные медуслуги белорусы выбирают за счет оперативности получения медпомощи. Также 40,5% обращают внимание на более современное оборудование при платных медуслугах, а 39,6% — на внимательное отношение. Кроме того, 37,6% белорусов считают, что платно они получают более качественное медобслуживание. Но и также 23,25% опрошенных просто не могут получить такую же услугу бесплатно. Еще 21,5% опрошенных сказали о профессионализме и квалификации персонала при платных обращениях.
— При этом 4% респондентов указали на отсутствие преимуществ платной медицины вовсе, — заметили авторы исследования.