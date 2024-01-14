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Белгидромет сказал о недолгом потеплении, которое будет чередоваться с морозами

Белгидромет предупредил о чередовании короткого потепления с похолодание и снегопадами.
Сейчас в Ричмонде: +9° 8 м/с 34% 757 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Беларуси во второй половине января непродолжительные потепления будут чередоваться с затоками холодных масс. Об этом рассказали в Белгидромете.

Кроме того, в обзоре агрометеорологической ситуации синоптики обратили внимание на то, что из-за преобладания морозов в первой декаде января 2024-го в стране осложнились агрометеорологические условия для зимующих культур.

Также почвы на глубине узла кущения озимых зерновых промерзала в основном на −2…-7 градусов. Однако на крайнем-востоке Беларуси, где к моменту похолодания снега на полях еще не было, температуры почвы понижалась до −12 градусов.

Отмечается, что слаборазвитым посевам — озимому ячменю и озимому рапсу — такие морозы, вероятно, нанесут повреждения. Хотя все же большинству озимых зерновых, которые ушли в зиму в фазу «кущение», такие температуры не опасны.

Кроме того, в Белгидромете пообещали перепады температур во второй половине января и снегопады.

— Непродолжительные потепления будут чередоваться с затоками холодных воздушных масс. Из-за ожидаемых в ближайшее время снегопадов снежный покров на полях увеличится, — добавили агрометеорологи.