Белгидромет сказал о недолгом потеплении, которое будет чередоваться с морозами

Стало известно, что в Беларуси во второй половине января непродолжительные потепления будут чередоваться с затоками холодных масс. Об этом рассказали в Белгидромете.
Кроме того, в обзоре агрометеорологической ситуации синоптики обратили внимание на то, что из-за преобладания морозов в первой декаде января 2024-го в стране осложнились агрометеорологические условия для зимующих культур.
Также почвы на глубине узла кущения озимых зерновых промерзала в основном на −2…-7 градусов. Однако на крайнем-востоке Беларуси, где к моменту похолодания снега на полях еще не было, температуры почвы понижалась до −12 градусов.
Отмечается, что слаборазвитым посевам — озимому ячменю и озимому рапсу — такие морозы, вероятно, нанесут повреждения. Хотя все же большинству озимых зерновых, которые ушли в зиму в фазу «кущение», такие температуры не опасны.
Кроме того, в Белгидромете пообещали перепады температур во второй половине января и снегопады.
— Непродолжительные потепления будут чередоваться с затоками холодных воздушных масс. Из-за ожидаемых в ближайшее время снегопадов снежный покров на полях увеличится, — добавили агрометеорологи.