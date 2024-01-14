Морозы до 20 градусов и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

В Алматинской области временами ожидаются сильный снег, туман, гололед, низовая метель, понижение температуры −10…-15 градусов и ветер с порывами до 15−20 м/с.
Синоптики пообещали завтра в Алматы временами туман и гололед.
В Жамбылской области прогнозируются низовая метель, понижение температуры до −12 градусов, а также ветер со скоростью 15−20 м/с и порывами до 23 м/с.
В области Жетісу ожидаются сильный снег, низовая метель, туман, понижение температуры до −12…-17 градусов и ветер с порывами до 17−22 м/с.
В Кызылординской области будет гололед.
В Туркестанской области будет резкое понижение температуры воздуха ночью до −14…-19 градусов.
Жителям Павлодарской области стоит подготовиться к ветру с порывами до 15−20 м/с.
В Акмолинской области ожидаются низовая метель и ветер с порывами до 15−20 м/с.
В области Абай прогнозируются метель, ветер со скоростью 15−20 м/с и порывами до 23 м/с.
По прогнозу синоптиков, завтра в Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель и ветер с порывами до 15−20 м/с.
В Карагандинской области — туман и порывами до 15−20 м/с.
Ветер со скоростью 15−20 м/с и сильный мороз до 20 градусов пообещали в Мангистауской области.
В Северо-Казахстанской области ожидаются ветер со скоростью 15−20 м/с и порывами до 23 м/с.
Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.
Что делать при гололеде:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом. Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Что делать при сильном ветре:
- Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.