Каскадер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет

За несколько дней до этого стало известно о смерти художественного руководителя столичного Малого театра Юрия Соломина. Прошедшей осенью он перенес микроинсульт и долго восстанавливался, за два дня до смерти его отпустили домой. Он умер во сне на фоне осложнений со здоровьем.