К 2030 году в молдавских вузах будут учиться только 18 000 студентов — ректор

По его словам, эта цифра в три раза ниже показателя текущего учебного года и более чем в семь раз — по сравнению с количеством студентов, зарегистрированных в Молдове 15 лет назад.
Шаров подчеркнул, что ситуация обусловлена не тем, что в Молдове плохие вузы, а плачевной демографической статистикой.
«Мы обсуждали два года назад, после того как я стал ректором МолдГУ, будущие перспективы, и я, основываясь на имеющихся у нас исследованиях, озвучил цифру в 18 000 для всей системы образования в Республике Молдова», — отметил Игорь Шаров.
Ректор МолдГУ назвал ситуацию «драматичной» и привел некоторые данные, которые свидетельствуют о резком сокращении числа студентов в вузах Молдовы. По его словам, в 2007 году в высших учебных заведениях республики образование получали 132 тысячи студентов.
«Ситуация драматична (…). В 2015 году у нас осталось 92 000 студентов, в 2020 году — 52 000 студентов», — отметил он.
Шаров также подчеркнул, что «должны быть приняты экстренные меры, вытекающие из тех цифр, которые были озвучены», так как страна рискует остаться без специалистов в самых различных сферах, в том числе — медицине, науке, педагогике, обороне, безопасности.
В настоящее время в Республике Молдова действует 21 высшее учебное заведение, в том числе 8 частных. Согласно данным Нацбюро статистики, на начало 2023/2024 учебного года численность студентов в вузах Молдовы на первом цисле (лиценциате) составляло 42,1 тысячи. На первый цикл (включая интегрированное высшее образование) было принято 14,7 тысячи человек, на второй — 5 000.