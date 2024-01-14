Какой сегодня праздник: 15 января

А еще сегодня День шляпы. Ничто так не украшает женщину, как правильно подобранная шляпка, и ничто так не подчеркивает мужественность мужчины, как надвинутая на лоб шляпа типа федора (a la Индиана Джонс). Со шляпами связано много интересных фактов и моментов. Например, выражение «сумасшедший шляпник» имеет под собой правдивую основу. В конце XVIII века шляпы изготавливали с применением нитрата ртути, который оказывал на работников вредное воздействие, вызывая слабоумие и судороги. В средние века банкротам было велено ходить в желтых или зеленых шляпах, чтобы все знали об их финансовой несостоятельности. Существует легенда о том, что шелковичные черви впервые покинули Китай в шляпке китайской принцессы, согласившейся выйти замуж за иноверца. Принцесса не желала остаться без своей любимой ткани и спрятала червей в живых цветах шляпки. По другой версии, те же черви были вынесены из Китая в посохах бродячих монахов. История шляп уходит в глубину веков. Головные уборы носили в Древнем Египте и Китае, а в Древней Греции даже различали шапку (пилос — обтягивающий голову колпачок без полей) и шляпу (петасос с полями и тульей). Однако впервые головные уборы как украшение стали носить в средние века. В это время (в конце XIV века) на головах дам появились высокие конусообразные колпаки — иногда высотой до двух метров, к которым сзади прикреплялась длинная вуаль. Волосы под колпаком выбривались. Подобные костюмы до сих пор можно увидеть на иллюстрациях к сказкам — так наряжены принцессы и феи.