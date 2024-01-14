Какой сегодня праздник: 15 января

Что интересного произошло 15 января
На 15 января в этом году выпал Всемирный день снега. В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция — в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (фр. Fédération Internationale de Ski, FIS) отмечается Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название — Международный день зимних видов спорта.
Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.
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В России сегодня отмечают День образования Следственного комитета. 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести в календарь еще одну праздничную дату — День образования Следственного комитета РФ. Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту, функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры создаст необходимые условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов. Идея была не нова: впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Петр Первый. Император осуществил судебную реформу, разделив уголовный процесс на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство. В 1713 году в России появились первые специализированные следственные органы. Ими стали майорские следственные канцелярии, которые подчинялись непосредственно Петру Первому и разбирали дела о наиболее опасных деяниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы государственности: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество. Следственные органы, зависимые только от императора, могли оставаться беспристрастными и объективными даже в отношении высокопоставленных должностных лиц. Так, в начале XVIII века внимание следственных канцелярий привлекли 11 из 23 российских сенаторов.
Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии (World Religion Day). Свою историю данный праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия — это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.
Также сегодня Международный день фетиша (International Fetish Day). Посвящен праздник сексуальному фетишизму — разновидности сексуального поведения, при котором неодушевленные предметы становятся источником и стимулом для полового влечения. В роли фетиша может выступать одежда, обувь, нижнее белье, материалы (например, кожа), части тела. Сексуальный фетишизм — важный аспект БДСМ-культуры. В мире на сегодняшний день есть поклонники самых разных видов фетишей, причем иногда весьма и весьма странных на взгляд общества.
15 января во всем мире празднуется Wikipedia Day — день рождения народной энциклопедии. Ее авторы и редакторы — это тысячи людей по всему миру, которые участвуют в написании, дополнении и переводе статей на более чем 250 языков мира. По объему информации и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся в истории человечества.
А еще сегодня День шляпы. Ничто так не украшает женщину, как правильно подобранная шляпка, и ничто так не подчеркивает мужественность мужчины, как надвинутая на лоб шляпа типа федора (a la Индиана Джонс). Со шляпами связано много интересных фактов и моментов. Например, выражение «сумасшедший шляпник» имеет под собой правдивую основу. В конце XVIII века шляпы изготавливали с применением нитрата ртути, который оказывал на работников вредное воздействие, вызывая слабоумие и судороги. В средние века банкротам было велено ходить в желтых или зеленых шляпах, чтобы все знали об их финансовой несостоятельности. Существует легенда о том, что шелковичные черви впервые покинули Китай в шляпке китайской принцессы, согласившейся выйти замуж за иноверца. Принцесса не желала остаться без своей любимой ткани и спрятала червей в живых цветах шляпки. По другой версии, те же черви были вынесены из Китая в посохах бродячих монахов. История шляп уходит в глубину веков. Головные уборы носили в Древнем Египте и Китае, а в Древней Греции даже различали шапку (пилос — обтягивающий голову колпачок без полей) и шляпу (петасос с полями и тульей). Однако впервые головные уборы как украшение стали носить в средние века. В это время (в конце XIV века) на головах дам появились высокие конусообразные колпаки — иногда высотой до двух метров, к которым сзади прикреплялась длинная вуаль. Волосы под колпаком выбривались. Подобные костюмы до сих пор можно увидеть на иллюстрациях к сказкам — так наряжены принцессы и феи.
Исторические события 15 января в мире
1892-й — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете;
1936-й — в Испании образован Народный фронт;
1943-й — завершено строительство здания Пентагона;
1992-й — ЕС признал независимость Словении и Хорватии;
1993-й — вышла в эфир последняя серия знаменитого сериала «Санта-Барбара».
Исторические события 15 января в Казахстане
1725-й — объединенное казахское ополчение во главе с Абулхайыр ханом вернуло себе Туркестан;
1992-й — Гурьевская область и город Гурьев (основан в 1640 году) были переименованы в Атыраускую область и город Атырау.
Дни рождения знаменитостей 15 января в мире
В 1795 году родился Александр Грибоедов — русский дипломат, поэт, драматург, пианист и композитор, дворянин. Статский советник (1828);
в 1929 году родился Мартин Лютер Кинг — лидер борьбы за гражданские права чернокожих американцев.
Кто родился 15 января в Казахстане
В 1976 году родился Данияр Ашимбаев — казахстанский политолог, лауреат премии Союза журналистов Республики Казахстан.
День смерти знаменитостей 15 января в мире
В 1984 году умер Ростислав Захаров — артист балета, балетмейстер, режиссер, педагог, народный артист СССР;
в 1988 году умер Шон Макбрайд — ирландский политик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1974);
в 2009 году умерла Вероника Дударова — дирижер, педагог, народная артистка СССР;
в 20015 году умерла Римма Маркова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
15 января в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Сильвестров день. В этот день Православная церковь чтит память святителя Сильвестра, папы Римского. Другие названия праздника: Селеверстов день, Сильвестр, Куриный праздник, Праздник куреня. Сильвестр Первый — епископ Рима с 314 по 335 год. Христианский святой, почитаемый в лике святителей. Относится к одним из первых проповедников святых, а не мучеников. О его жизни и деяниях известно очень мало. Родился в Риме в христианской семье. При Диоклетиане в 284 году Сильвестр принял сан священника, а во время гонений на христиан подвергся репрессиям за погребение убитых. 15 января продолжаются гуляния, связанные со Святками. Морозы усиливаются, но зато дни становятся намного длиннее. Чаще всего в этот день начинают мести метели, ударяют сильные морозы. Говорили: «На Сильвестра день пребывает, а мороз — крепчает». В храмах 15 января совершаются богослужения, которые посвящены Святому Сильвестру Римскому. В народе Святой Сильвестр был известен как покровитель домашней птицы, особенно кур. 15 января так и называли — Куриный праздник. Поэтому крестьяне в этот день занимались тем, что чистили курятники, окуривали их душистыми травами, а также кормили птиц.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Сергей, Ульяна.