Как избежать беды и быть готовым к лавинной опасности

Спасатели, когда прибывают на помощь, приступают к зондированию зоны поиска, то есть при помощи зонда, который бывает разных видов, соединяется, наращивается, на конце зонда находится коронка. Спасатели выстраиваются в одну шеренгу как можно ближе к друг другу, делается один прокол, второй прокол, третий. Во время проколов стоит абсолютная тишина. Поиски начинаются снизу и вверх горы. Когда щуп втыкаем, мы немножко его проворачиваем, так как на коронке зубчики и на них могут быть остатки одежды, значит, вы нашли пострадавшего. Затем лавинными лопатами, подручными средствами откапывают пострадавшего. Поиски должны занять минимальное количество времени, потому что у пострадавшего очень мало времени.