Как избежать беды и быть готовым к лавинной опасности

Выбирать нужно безопасный маршрут.
Если случилось так, что вы попали под лавину, в первую очередь, нужно как можно быстрее избавиться от рюкзака, лыж, сноуборда и стараться плавательными движениями, руками ногами передваиваться так, чтобы как можно дальше оставаться на поверхности. Если вас засыпало, то категорически запрещается кричать, нужно отдышаться, понять, как ты находишься, верх головой или вниз головой. Для этого нужно сплюнуть и тем самым понять свое местоположение и ждать помощи.
Спасатели, когда прибывают на помощь, приступают к зондированию зоны поиска, то есть при помощи зонда, который бывает разных видов, соединяется, наращивается, на конце зонда находится коронка. Спасатели выстраиваются в одну шеренгу как можно ближе к друг другу, делается один прокол, второй прокол, третий. Во время проколов стоит абсолютная тишина. Поиски начинаются снизу и вверх горы. Когда щуп втыкаем, мы немножко его проворачиваем, так как на коронке зубчики и на них могут быть остатки одежды, значит, вы нашли пострадавшего. Затем лавинными лопатами, подручными средствами откапывают пострадавшего. Поиски должны занять минимальное количество времени, потому что у пострадавшего очень мало времени.
Сколько у собаки есть время, чтобы найти человека, и он не задохнулся?
В лавинах каждая секунда на счету, чем быстрее это произойдет, тем лучше.
Как собака ориентируется, если снега очень много и он плотный?
Снег имеет небольшие поры, запах человека все равно выходит на поверхность и собака считывает его и, ориентируясь на него, находит.
Если это собака пострадавшего, то как это обозначается?
При обнаружении начинает обозначать эту точку лаем своим и подзывать тем самым кинолога, кинолог подходит и спасатели производят спасательные работы.
При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.