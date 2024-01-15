Что произошло за день? 14 января

МВД предложило не амнистировать осужденных за экстремизм и терроризм. «Шансов было дано очень много […]», — заявил министр МВД Иван Кубраков.
Правительство снизило предельные торговые надбавки на детские товары в Беларуси. В постановление внесены 19 позиций.
Тем временем, новым королем Дании стал Фредерик X — его мать отреклась от престола. Отречении от престола произошло впервые за почти 900 лет.
В Японии откроют первую в мире виртуальную школу — на занятия будет «ходить» 3D-аватар. Занятия будут идти в полностью удаленном формате, выдадут аттестат.
В Давосе обсудят «болезнь Х», способную в 20 раз превзойти COVID по смертности. Всемирный экономический форум пройдет с 15 по 19 января 2024 года.
Wildberries откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге вместо сгоревшего. Компания также с 15 января начнет выплачивать первые компенсации продавцам, товары которых сгорели на складе в Шушарах.
Поклонников «Ведьмака» сегодня обрадовали новостью о пополнении звездного состава очередного сезона. Звезда «Матрицы» снимется в четвертом сезоне культового сериала. 62-летний американский актер Лоренс Фишберн исполнит роль Региса.