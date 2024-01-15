Какой сегодня день: 15 января

На Руси люди в этот день отмечали Курки — чистили курятники. Также обязательно следили за природой: если у месяца оба рога острые и яркие, то будет ветер, если же оба рога круты — ждать надо мороза. Если 15 января сороки летали около жилых домов, то люди ждали вьюгу.