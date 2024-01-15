Какой сегодня день: 15 января

Знаете ли вы, что 15 января 1908 года родился белорусский скульптор Заир Азгур? О том, чем еще ознаменовано 15 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 15 января
В 1892 году Джеймс Нейсмит в школьной газете впервые опубликовал правила баскетбола.
В 2001 году начал работу сайт «Википедия».
Кто родился 15 января
Драматург Мольер (1622−1673).
Писатель Александр Грибоедов (1795−1829).
Математик Софья Ковалевская (1850−1891).
Белорусский скульптор Заир Азгур (1908−1995).
Общественный деятель Мартин Лютер Кинг (1929−1968).
Композитор Максим Дунаевский (1945).
Телеведущая Светлана Сорокина (1957).
Режиссер Егор Кончаловский (1966).
15 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память преподобного Серафима Саровского, святого пророка Малахии, святителя Сильвестра, Папы Римского, святой праведной Иулиании Лазаревской. Также церковь готовится к великому празднику — Крещению Господнему.
Именины
15 января именины у Сергея, Модеста, Петра, Марка, Кузьмы, Василия и Ульяны.
15 января в народном календаре
На Руси люди в этот день отмечали Курки — чистили курятники. Также обязательно следили за природой: если у месяца оба рога острые и яркие, то будет ветер, если же оба рога круты — ждать надо мороза. Если 15 января сороки летали около жилых домов, то люди ждали вьюгу.