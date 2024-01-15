Что можно и нельзя делать в Сильвестров день 15 января, который называют Куриный праздник

Запрещено готовить блюда из курицы. Считается, что это может спровоцировать неудачи и несчастья. Нельзя ссориться и ругаться. Не следует в тишине проводить день. Кроме того, не рекомендуется стричь волосы. Также не стоит проводить уборку в доме, так как можно разозлить домового.