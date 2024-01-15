Что можно и нельзя делать в Сильвестров день 15 января, который называют Куриный праздник

Православная церковь 15 января вспоминает святого Сильвестра Первого. В народе празднуют Сильвестров день. Есть еще одно название — куриный праздник. Название возникло из-за того, что в названную дату занимаются чисткой и облагораживанием курятников.
Что нельзя делать 15 января
Запрещено готовить блюда из курицы. Считается, что это может спровоцировать неудачи и несчастья. Нельзя ссориться и ругаться. Не следует в тишине проводить день. Кроме того, не рекомендуется стричь волосы. Также не стоит проводить уборку в доме, так как можно разозлить домового.
Что можно делать 15 января
По традиции, при уборке и облагораживании курятников было принято вешать на них специальные обереги, которые представляли из себя черный камень с дыркой внутри. А еще в Сильвестров день угощали маленьких детей леденцами на палочке в виде петушка.
Согласно приметам, сорока, летающая недалеко от дома, указывает на вьюгу. Если петухи запели слишком рано, то это говорит про оттепель. В том случае, если дрова горят с треском, то будет сильный мороз.