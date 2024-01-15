Эксперт подсчитал, сколько жителям Молдавии приходится тратить на питание

«Если на еду тратится менее 20% бюджета семьи, считается, что она представляет средний класс общества. В ЕС на еду тратится в среднем 14,3% семейного бюджета. Республика Молдова и Украина, страны-кандидаты в ЕС, тратят 42% — больше всех стран ЕС и стран, которые хотят войти в ЕС <…> Мы тратим больше всего на продукты питания, потому что мы бедная страна».