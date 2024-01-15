Эксперт подсчитал, сколько жителям Молдавии приходится тратить на питание

КИШИНЕВ, 15 янв — РИА Новости. Жители Молдавии тратят большую часть своего семейного бюджета, более 40%, на продукты питания из-за бедности, и чем беднее страна, тем выше доля расходов на еду у рядового гражданина, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
Ранее пресс-служба Национального бюро статистики Молдавии (НБС) сообщила, что средние потребительские цены в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 4,2%, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары — на 4,6% и услуги, оказываемые населению, — на 2,5%.
«Если на еду тратится менее 20% бюджета семьи, считается, что она представляет средний класс общества. В ЕС на еду тратится в среднем 14,3% семейного бюджета. Республика Молдова и Украина, страны-кандидаты в ЕС, тратят 42% — больше всех стран ЕС и стран, которые хотят войти в ЕС <…> Мы тратим больше всего на продукты питания, потому что мы бедная страна».
По словам эксперта, 20% самых богатых жителей республики тратят на еду 30,3% от своих доходов. Остальные 20% — чуть более 42%, еще 20% — более 47%. Остальные 20% — почти 52%, а последние 20% — почти 57%.
В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, связанные с увеличением цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни.