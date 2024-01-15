Тыловая часть циклона накроет Приморье 15 января

В понедельник, 15 января, Приморье окажется во власти тыловой части циклона, сообщает ИА PrimaMedia. Синоптики портала «Примпогода» обещают краю местами небольшой снег, умеренный до сильного ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха составит −6…-18°C.