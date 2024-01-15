Мэр Кравчук проверил качество уборки снега в Хабаровске

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил качество уборки снега в разных районах города и ознакомился с тем, как содержатся дворы и катки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как отметил градоначальник, за эту зиму с улиц краевой столицы было вывезено около 15 тысяч кубометров снега. Дорожные службы не сбавляли темп работы даже в период праздников и успешно боролись с последствиями осадков. Со своей задачей коммунальщики справились в целом хорошо, однако в ряде мест имеются недочёты, требующие исправления.
«Мы проехали по трассам Хабаровска — на некоторых участках есть замечания по поводу прибордюрной зоны. Дал распоряжение устранить их», — сказал Кравчук.
Также мэр осмотрел состояние придомовых территорий. Отдельно он отметил те дворы, которые были украшены перед Новым годом совместными усилиями жильцов и управляющих компаний: «Очень порадовало, что они достойно выглядят зимой». Другой объект внимания главы города — катки: в этом сезоне было залито 73 хоккейных коробки во дворах домов.
«Большинство дворов в городе в хорошем состоянии. Однако есть и те, на которые поступают жалобы от жителей. Этим организациям уже были сделаны замечания, но не все сделали выводы. Мы призываем людей менять управляющие компании, не справляющиеся со своими обязанностями. Со стороны администрации города мы готовы оказать жителям поддержку», — подвёл итоги поездки начальник управления ЖКХ администрации Хабаровска Василий Иванов.