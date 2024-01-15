Мэр Кравчук проверил качество уборки снега в Хабаровске

«Большинство дворов в городе в хорошем состоянии. Однако есть и те, на которые поступают жалобы от жителей. Этим организациям уже были сделаны замечания, но не все сделали выводы. Мы призываем людей менять управляющие компании, не справляющиеся со своими обязанностями. Со стороны администрации города мы готовы оказать жителям поддержку», — подвёл итоги поездки начальник управления ЖКХ администрации Хабаровска Василий Иванов.