Что произошло в Иркутске в ночь на 15 января 2024 года: последние новости

В Усть-Удинском районе Иркутской области открылась новая переправа. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, в регионе теперь функционируют уже 32 переправы.
Почти на полмиллиона рублей мошенники обманули 44-летнего жителя Свирска. Мужчина надеялся получить прибыль от своих инвестиций, но вместо этого столкнулся с неприятной ситуацией, оказавшись в долгах и кредитах.
В Иркутске, 13 января, состоялся значимый телемост с участниками спецоперации. Это важное событие представляло собой онлайн-встречу, организованную с военнослужащими, которым недавно были вручены награды от губернатора Иркутской области.