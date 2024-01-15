В Хабаровске 15 января будет снежно и температура днем до −16 градусов

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», днем осадков не ожидается в краевой столице и на севере края, в остальных районах небольшой снег. В Хабаровске ночью −23 −25, днем −16 −18, ветер юго-западный 6−11 м/с. На юге края ночью −21 −26, днем −12 −18, ветер западный 7−12 м/с.