Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 15 января

Трагичную новость сообщили родители Тани Марычевой из Хабаровска. Девятилетняя девочка умерла в больнице Пекина, куда перед Новым годом ее увезли на лечение. Тогда мама и папа ребенка еще верили в чудо, но его не случилось. Теперь тело Тани нужно вывезти из Китая, и в этом помощи просят у хабаровчан.