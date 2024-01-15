Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 15 января

Трагичную новость сообщили родители Тани Марычевой из Хабаровска. Девятилетняя девочка умерла в больнице Пекина, куда перед Новым годом ее увезли на лечение. Тогда мама и папа ребенка еще верили в чудо, но его не случилось. Теперь тело Тани нужно вывезти из Китая, и в этом помощи просят у хабаровчан.
В Хабаровске утром в воскресенье произошло серьезное ДТП. На Краснореченской столкнулись две легковые иномарки. В итоге один из водителей попал в больницу для обследования. Причиной аварии, уточнили в ГИБДД, стало то, что один из автомобилистов не предоставил преимущество другому, ехавшему по главной дороге.
В Еврейской автономной области готовятся к Крещению. В этот день, 19 января, принято окунаться в купели для омовения. Поэтому в регионе подготовили две купели — в Биробиджане, на Невском заливе, и в Облучье, на карьере по улице Кузнецова.