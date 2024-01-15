Хабаровские врачи сохраняют возможность ходить пациентам с ишемией: фото из операционной

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Все болезни по-своему страшны. Ишемия — одна из них. Все начинается с боли в ноге, и может закончится настоящей ампутацией. В Хабаровске стараются такого исхода не допустить, и всеми силами спасают человека.
Операция, которую вы видите на кадрах, называется эндоваскулярная реваскуляризация артерий нижних конечностей. Несмотря на страшное название, выполняется она довольно просто, но только руками опытных хирургов. И именно благодаря ей человек может снова встать на ноги, забыв про боль, которая мешала ему спать и грозила инвалидностью.
Как проходит процедура, можете увидеть в фоторепортаже «МК в Хабаровске».