Хабаровские врачи сохраняют возможность ходить пациентам с ишемией: фото из операционной

Операция, которую вы видите на кадрах, называется эндоваскулярная реваскуляризация артерий нижних конечностей. Несмотря на страшное название, выполняется она довольно просто, но только руками опытных хирургов. И именно благодаря ей человек может снова встать на ноги, забыв про боль, которая мешала ему спать и грозила инвалидностью.