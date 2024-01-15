Грандиозное и уникальное событие: Приморье проведет первые международные зимние спортивные игры

«Мальчик по имени Влад ищет свой путь к мечте, ищет себя. Финал истории заставит и взрослых, и детей задуматься о своем предназначении, своей значимости», — добавили на конференции. В рамах открытия пройдут концерты более 300 творческих коллективов, Ледовое шоу со звездами фигурного катания и концерт известного исполнителя, имя которого пока не раскрывается.