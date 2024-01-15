Грандиозное и уникальное событие: Приморье проведет первые международные зимние спортивные игры

Первые международные спортивные детские игры «Дети Приморья» пройдут с 18 по 23 февраля 2024 года, об уникальном событии рассказали на пресс-конференции по случаю мероприятия. Всего соревноваться будут спортсмены из пяти стран, в том числе — из КНДР, подробности сообщает "Комсомольская правда — Владивосток.
Странами-участницами станут Россия, Беларусь, КНР, КНДР и Узбекистан. При этом 9 субъектов из ДФО поучаствуют с эстафетой флага. Спортсмены будут соревноваться сразу на нескольких площадках: «Фетисов-Арене», Русской лыжне, в центре отдыха «Комета» и других спортобъектах.
Руководитель игр Эльмир Валиев подчеркнул, что во время проведения игр дети будут в полной безопасности — ей уделяют особое внимание, поэтому ребят обеспечат всем необходимым для комфортного проживания и тренировок. Также он добавил, что мероприятие проводится на невероятном высоком уровне — подготовку отметили президент России Владимир Путин и Минспорта РФ.
Программа мероприятия распланирована на несколько дней: 18 числа состоится заезд участников 19 пройдет открытие в «Фетисов Арене», 20 стартуют сами соревнования, они продлятся 3 дня. Примечательно, что для открытия организаторы разработали оригинальную концепцию с собственным сюжетом: темой этого сезона стала «Навстречу свету».
«Мальчик по имени Влад ищет свой путь к мечте, ищет себя. Финал истории заставит и взрослых, и детей задуматься о своем предназначении, своей значимости», — добавили на конференции. В рамах открытия пройдут концерты более 300 творческих коллективов, Ледовое шоу со звездами фигурного катания и концерт известного исполнителя, имя которого пока не раскрывается.
Министр спорта Приморья Жан Кузнецов уточнил, что сейчас специалисты докупают необходимое оборудование и оборудуют деревню чемпионов, правда, информация о ней также пока держится в секрете.