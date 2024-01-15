«Спасаем жизнь»: в Хабаровске продолжают бороться с ишемией

— Один из более эффективных методов восстановление кровотока на сегодняшний момент — это эндоваскулярная реваскуляризация артерий нижних конечностей. То есть, с помощью специальных проводников, так сказать, убирается закупорка артерий и восстанавливается кровоток. Операция проходит под местной анестезией под контролем рентгена. В частности, проводится баллонная дилатация — хирург расширяет пораженные артерии с помощью баллона диаметром 2−6 мм, который находится на конце тонкого катетера и, «раздуваясь», удаляет сужение. В 2023 году было выполнено более 130 таких операций. Занять процедура может от двух до четыре часов, в зависимости от сложности. Ведь, бывает, что артерия закрыта, например, на 30 сантиметров! Тогда приходится идти буквально по миллиметру, чтобы раскрыть ее полностью, — рассказал Илья Блох.