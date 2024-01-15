«Спасаем жизнь»: в Хабаровске продолжают бороться с ишемией

Один из страхов человека — это остаться инвалидом. А стать таким можно из множества болезней, том числе и ишемии. И хабаровские врачи, которые регулярно сталкиваются с таким заболеванием, регулярно совершают настоящее чудо: сохраняют опорную функцию стопы, а главное — полноценную жизнь и жизнь в принципе.
Такие операции по сохранению конечности проходят в Краевой клинической больнице № 1 имени Сергеева. Только за 2023 год через лечение прошли более 200 пациентов, которые смогли вернуться к привычному образу жизни. Речь идет ангиопластике нижних конечностей, которая помогает восстановить кровоток по поврежденному сосуду.
ВОВРЕМЯ ОБНАРУЖИТЬ
— Что такое ишемия артерии нижних конечностей? Сначала недостаток кровотока приводит к снижению поступления крови в ткани и мышцы конечности. У человека возникает боль на этом месте. Немного позже он начинает хромать. И уже после развивается та самая ишемия, которая приводит к болям во время покоя ноги, то есть, даже когда лежишь и не двигаешь ей, она болит. Так же появляются язвы, которые перерастают в гангрены. Возникнуть ишемия может из-за атеросклероза, сахарного диабета, воспалительных заболеваний артерий, — рассказал заведующий краевым центром сердечно-сосудистой хирургии краевой больницы имени Сергеева Илья Блох.
Специалист добавил, что как только происходит закупорка кровотока, у человека первым делом начинают болеть мышцы голени. Некоторые даже это могут связать с какой-либо травмой и надеется, что пройдет само. Но такая болезнь самостоятельно не излечится, и будет только хуже. Из-за недостатка крови на стопе начинают появляться язвы, которые могут привести к гангрене.
— В настоящее время ишемия артерии нижних конечностей стала настоящей проблемой. К тому же далеко не все учреждения занимаются ее лечением. Большое значение в выявлении этого заболевания играет регулярная диспансеризация. В основном пациенты поступают в больницу, когда болезнь уже запущена, и речь уже идет о том, что ногу надо спасать всеми силами. Распознать такое заболевание самостоятельно невозможно. Поэтому, если появились боли, и даже если думаете, что просто подвернули ногу, то лучше сразу обратиться к врачу, чтобы не довести ситуацию до необратимых последствий.
СПАСАЕТ ЖИЗНЬ
— Один из более эффективных методов восстановление кровотока на сегодняшний момент — это эндоваскулярная реваскуляризация артерий нижних конечностей. То есть, с помощью специальных проводников, так сказать, убирается закупорка артерий и восстанавливается кровоток. Операция проходит под местной анестезией под контролем рентгена. В частности, проводится баллонная дилатация — хирург расширяет пораженные артерии с помощью баллона диаметром 2−6 мм, который находится на конце тонкого катетера и, «раздуваясь», удаляет сужение. В 2023 году было выполнено более 130 таких операций. Занять процедура может от двух до четыре часов, в зависимости от сложности. Ведь, бывает, что артерия закрыта, например, на 30 сантиметров! Тогда приходится идти буквально по миллиметру, чтобы раскрыть ее полностью, — рассказал Илья Блох.
По словам врача, такая операция еще и спасает жизни. Ведь даже ампутация, которую проводят в критических случаях, не может спасти человека.
— Пациенты, которым выполнили большую ампутацию, то есть ампутировали ногу в районе бедра, имеют высокий риск смертности в течении пяти лет. И такому риску подвержены 50% больных, так как обычно такие люди имеют множество сопутствующих заболеваний. И ампутация для них становится будто катализатором, то есть из-за нового образа жизни, к которому не так просто привыкнуть, начинают развиваться другие новые заболевания.
ВТОРОЙ РАЗ
Операционная. Яркий свет. Хирург надевает стерильные перчатки. Пищат мониторы. Врач спрашивает у пациента как настрой, тот ему отвечает, что готов к новым подвигам. Операция началась.
Оказывается, что эндоваскулярную реваскуляризацию артерий нижних конечностей иногда проводят по несколько раз. Как раз это и произошло в хабаровской больнице. В операционной оказался горожанин, который уже проходил такое лечение, но из-за осложнений вернулся снова. Ишемия у хабаровчанина дошла до критической стадии — стоял вопрос об ампутации конечности. Врачи работают с его ногой уже три года, и еще неизвестно сколько осталось до победы.
— Пациент сложный, с атеросклерозом, с сахарным диабетом. Он ночью практически не спал из-за боли в ноге, у него были трофические нарушения на стопе. Мы ему восстановили полностью кровоток, у него зажили язвы, купировались боли, но несмотря на все это атеросклероз у него никуда не делся, — рассказал Илья Блох.
Из-за хронической болезни артерии снова закрылись, и кровоток нарушился. И после лечения понадобилась уже повторная операция, чтобы кровь снова пошла в стопу. Как уже рассказывал врач, все проходит под местной анестезией, и специалисты могут контролировать состояние пациента еще точнее, основываясь по его рассказам. Если необходимо — будет добавлено еще обезболивающее.
— Критическая ишемия нижних конечностей, к сожалению, очень актуальная проблема в Хабаровском крае. В основном такие пациенты живут в отдаленных северных районах. Правительство серьезно взялось за решение этой проблемы, для этого выделяются финансовые средства, в том числе по президентскому нацпроекту «Здравоохранение». В нашей больнице организован краевой центр сердечно-сосудистой хирургии, мы оснащены всем необходимым оборудованием. В дальнейшем мы планируем открыть второй региональный сосудистый центр, ведется работа по закупке второго ангиографа. Мы сможем круглосуточно оказывать и экстренную помощь при острых коронарных синдромах, и острых нарушениях мозгового кровообращения, увеличить количество операций периферической ангиопластики, — рассказал заместитель главного врача по хирургии краевой больницы имени Сергеева Сергей Теряев.
— Правительство Хабаровского края в текущем году сделало многое для улучшения качества медпомощи в регионе. Медицинские организации достойно вышли из периода пандемии COVID-19, достигли значимых результатов. В том числе, существенно увеличилось количество проводимых высокотехнологичных операций — по сравнению с прошлым годом более чем на 30%. Только в Краевой клинической больнице имени Сергеева с начала года благодаря внедрению новых эндоваскулярных методов восстановления кровотока врачи спасли от ампутации конечностей порядка 200 пациентов с ишемией разной степени. В Городской больнице имени профессора Войно-Ясенецкого возобновили операции по замене хрусталика глаза — проведено 500 оперативных вмешательств, — сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Напомним, за последние пять лет объем оказываемой высокотехнологичной помощи в России в области сердечно-сосудистой хирургии вырос более чем на 20%. В целом, в Хабаровском крае за десять лет объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи увеличился более чем в два раза.