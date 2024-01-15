Ждать ли крещенских морозов? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 января

На этой неделе 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня, а согласно народной традиции, именно перед этой датой стоит ждать самых морозных дней в году. Этим холодам даже дали название — крещенские. Часто они действительно бывают и длятся не дольше семи дней. Стоит ли ждать похолодания, КП-Иркутск узнала у синоптиков.
Погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 января
— В понедельник, 15 января, в Иркутске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, — сообщают специалисты ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». — Ветер дует юго-восточный с переходом днем на северо-западный со скоростью 5−10 м/с.
Утром температура воздуха составит −13…-15 градусов, днем потеплеет до −4…-6. В ночь на вторник в городе пойдет снег, столбики термометров покажут в ночное время до −12.
— Вероятность осадков ночью 85%, выпадет до 1.8 миллиметров, — говорят синоптики Гидрометцентра России. — Днем 16 января также возможен небольшой кратковременный снег и до −9 градусов.
В ночь со вторника на среду в Приангарье придут морозы и похолодает до −27. Днем 17 января воздух в областном центре прогреется лишь до −17 градусов. Зато погода ожидается малооблачная и без осадков.
Со среды на четверг в Иркутске будет еще холоднее. Показания уличных термометров опустятся до −29 градусов. Снега метеорологи не обещают, обещают днем до −18 и временами выглядывающее из-за облаков солнце.
В ночь на пятницу в региональном центре прогнозируют до −28 градусов. В сам праздник Крещения, по данным Гидрометцентра страны, в Иркутске показания градусников на улицах окажутся в районе отметки в −14, также небо закроют облака, выпадет небольшой снег — до 0.5 миллиметров осадков. При таком прогнозе решение погружаться ли в ледяную воду в праздник, принимает каждый сам для себя, однако прежде стоит сходит к врачам для осмотра.
Погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 января: прогноз на выходные
После праздника в Приангарье станет теплее. В ночь на субботу небесная канцелярия преподнесет иркутянам небольшой кратковременный снег и −20 градусов, а днем — отсутствие осадков и −12 градусов.
В воскресенье, по данным портала Гисметео, придется ждать пасмурную погоду. Да солнца, как такового, 21 января мало, зато снежинки с небес падать не собираются в эти выходные, а температура воздуха окажется вполне комфортной для катания на коньках или с горок — всего −10 градусов. В городе залито порядка 30 катков, оборудованы несколько горок (как под тюбинг, так и под обычные ледянки).
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 января.