Ждать ли крещенских морозов? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 января

В ночь на пятницу в региональном центре прогнозируют до −28 градусов. В сам праздник Крещения, по данным Гидрометцентра страны, в Иркутске показания градусников на улицах окажутся в районе отметки в −14, также небо закроют облака, выпадет небольшой снег — до 0.5 миллиметров осадков. При таком прогнозе решение погружаться ли в ледяную воду в праздник, принимает каждый сам для себя, однако прежде стоит сходит к врачам для осмотра.