Загорелся трамвай с пассажирами в Хабаровске

Утром 15 января в Хабаровске загорелся трамвай на улице Джамбула. Звонок о пожаре поступил на пульт диспетчера в 08:28.
В момент возгорания трамвай находился на маршруте около остановки Брестская по улице Джамбула и в нем были люди. Подразделения пожарной охраны прибыли на место сразу после вызова.
25 человек успели покинуть транспортное средство до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
— В 08:47 открытое пламя было локализовано на площади четыре квадратных метра, а в 09:06 пожар полностью ликвидировали, — рассказали в МЧС Хабаровского края.
На ликвидацию пожара задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава. Причины возгорания будут расследованы специалистами Госпожнадзора в ходе проведения проверки.