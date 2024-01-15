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«Больше не хулиганил»: что известно о медведе-шатуне из приморского села

В Приморье не нашли медведя-шатуна, укравшего собак в селе.
Источник: Комсомольская правда

В Приморье медведя-шатуна, который зашел в село Таборово Красноармейского района Приморского края и украл собак, не нашли. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Владивосток» в пресс-службе охотнадзора, хищник ушел в лес. Подробности — в материале.

«Направился в сторону поселка Восток, после похищения собак в Таборово он больше не хулиганил», — добавили в ведомстве.

Напомним, косолапого заметили в селе в минувшую пятницу, 12 января, когда он украл собаку. Второй раз он появился здесь на следующий день и вновь оставил кого-то без питомца.

Люди задаются вопросом, по какой причине медведь бродит по населенным пунктам вместо того, чтобы спать. Как рассказали в центре «Амурский тигр», на это есть две причины: либо его кто-то потревожил, и хищник пошел искать себе еду, либо, что наименее вероятно, из-за травм или болезней он не смог набрать вес.

Отметим, «Комсомолка» ранее давала рекомендации о том, что делать при встрече с медведем. При посещении леса необходимо взять с собой фальшфейер, не поворачивайтесь к хищнику спиной и не убегайте, иначе он примет вас за жертву, а также не смотрите ему в глаза:

«Прямой взгляд для медведя — это вызов. Постарайтесь визуально увеличиться в размерах, подняв руки, куртку или рюкзак над головой. Медленно отходите назад, не оборачиваясь», — рассказала государственный инспектор службы охраны в Кроноцком заповеднике Лиана Варавская.

флора и фауна