«Больше не хулиганил»: что известно о медведе-шатуне из приморского села

В Приморье медведя-шатуна, который зашел в село Таборово Красноармейского района Приморского края и украл собак, не нашли. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Владивосток» в пресс-службе охотнадзора, хищник ушел в лес. Подробности — в материале.
«Направился в сторону поселка Восток, после похищения собак в Таборово он больше не хулиганил», — добавили в ведомстве.
Напомним, косолапого заметили в селе в минувшую пятницу, 12 января, когда он украл собаку. Второй раз он появился здесь на следующий день и вновь оставил кого-то без питомца.
Отметим, «Комсомолка» ранее давала рекомендации о том, что делать при встрече с медведем. При посещении леса необходимо взять с собой фальшфейер, не поворачивайтесь к хищнику спиной и не убегайте, иначе он примет вас за жертву, а также не смотрите ему в глаза:
«Прямой взгляд для медведя — это вызов. Постарайтесь визуально увеличиться в размерах, подняв руки, куртку или рюкзак над головой. Медленно отходите назад, не оборачиваясь», — рассказала государственный инспектор службы охраны в Кроноцком заповеднике Лиана Варавская.