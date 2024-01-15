«Больше не хулиганил»: что известно о медведе-шатуне из приморского села

Отметим, «Комсомолка» ранее давала рекомендации о том, что делать при встрече с медведем. При посещении леса необходимо взять с собой фальшфейер, не поворачивайтесь к хищнику спиной и не убегайте, иначе он примет вас за жертву, а также не смотрите ему в глаза: