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Проректором ТОГУ по научной и инновационной деятельности стал финалист конкурса «Лидеры России»

Финалист пятого конкурса «Лидеры России» Илья Купряшкин назначен на должность проректора по научной и инновационной деятельности ТОГУ.
Источник: Сайт конкурса "Лидеры России"

Как сообщили в пресс-службе конкурса, в управленческую команду ТОГУ его пригласил ректор Юрий Марфин, который ранее победил в четвертом сезоне флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Еще один член этой команды — Алдар Чирнинов, победитель «Лидеров России». Он с 2022 года занимает должность проректора по стратегическому развитию и кадровой политике университета.

Илья Купряшкин будет отвечать за развитие существующих научных школ ТОГУ и формирование новых перспективных направлений. Кроме того, под его руководством будут создавать комфортные условия для работы ученых и обеспечивать воспроизводство научных кадров. Сам он подчеркнул необходимость применения знания специалистов для решения актуальных прикладных задач Дальнего Востока и России и вовлечения в этот процесс студентов.

образование