Проректором ТОГУ по научной и инновационной деятельности стал финалист конкурса «Лидеры России»

Илья Купряшкин будет отвечать за развитие существующих научных школ ТОГУ и формирование новых перспективных направлений. Кроме того, под его руководством будут создавать комфортные условия для работы ученых и обеспечивать воспроизводство научных кадров. Сам он подчеркнул необходимость применения знания специалистов для решения актуальных прикладных задач Дальнего Востока и России и вовлечения в этот процесс студентов.