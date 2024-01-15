Проректором ТОГУ по научной и инновационной деятельности стал финалист конкурса «Лидеры России»

Как сообщили в пресс-службе конкурса, в управленческую команду ТОГУ его пригласил ректор Юрий Марфин, который ранее победил в четвертом сезоне флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Еще один член этой команды — Алдар Чирнинов, победитель «Лидеров России». Он с 2022 года занимает должность проректора по стратегическому развитию и кадровой политике университета.
Илья Купряшкин будет отвечать за развитие существующих научных школ ТОГУ и формирование новых перспективных направлений. Кроме того, под его руководством будут создавать комфортные условия для работы ученых и обеспечивать воспроизводство научных кадров. Сам он подчеркнул необходимость применения знания специалистов для решения актуальных прикладных задач Дальнего Востока и России и вовлечения в этот процесс студентов.