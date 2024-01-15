В Новосибирске ожидаются крещенские морозы до −42

По данным синоптиков Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, в Новосибирской области в середине третьей декады января ожидается понижение температуры воздуха ночью от −32, −37 градусов, местами до −42. Днём температура воздуха составит до −25, −30 градусов.
Также ожидаются местами мокрый снег и порывистый ветер до конца месяца.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске начнутся резкие морозы после оттепели.
Напомним, что МЧС Новосибирска предупреждает о риске происшествий на водоёмах.