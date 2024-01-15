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В Новосибирске ожидаются крещенские морозы до −42

Крещенские морозы до −42 градусов придут в Новосибирск в январе.
Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 37% 762 мм рт. ст. +3°

По данным синоптиков Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, в Новосибирской области в середине третьей декады января ожидается понижение температуры воздуха ночью от −32, −37 градусов, местами до −42. Днём температура воздуха составит до −25, −30 градусов.

Также ожидаются местами мокрый снег и порывистый ветер до конца месяца.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске начнутся резкие морозы после оттепели.

Напомним, что МЧС Новосибирска предупреждает о риске происшествий на водоёмах.