В Новосибирске ожидаются крещенские морозы до −42

По данным синоптиков Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, в Новосибирской области в середине третьей декады января ожидается понижение температуры воздуха ночью от −32, −37 градусов, местами до −42. Днём температура воздуха составит до −25, −30 градусов.