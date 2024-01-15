Пропавшего в начале января рыбака нашли в Тайшетском районе

Спасатели в Иркутской области нашли мужчину, который 1 января выехал на рыбалку из посёлка Венгерка вверх по течению реки Туманшет, а затем перестал выходить на связь. Его обнаружили 14 января в удовлетворительном состоянии. В помощи медиков он не нуждался. Мужчину передали родственникам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.