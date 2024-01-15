Пропавшего в начале января рыбака нашли в Тайшетском районе

Спасатели в Иркутской области нашли мужчину, который 1 января выехал на рыбалку из посёлка Венгерка вверх по течению реки Туманшет, а затем перестал выходить на связь. Его обнаружили 14 января в удовлетворительном состоянии. В помощи медиков он не нуждался. Мужчину передали родственникам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
По данным Пожарно-спасательной службы Иркутской области, поиски мужчины велись с 12 января. На плавсредстве «Пиранья-4» группа спасателей двинулась вверх по реке Туманшет до устья реки Тегур. Однако дальнейшее движение плавсредства было затруднено наледью и глубоким снегом. 13 января на место была направлена дополнительная группа спасателей. Совместно обе группы продолжили движение на снегоходах.
В результате добраться до нужного места по непроходимой местности удалось на одном снегоходе. Мужчина всё это время жил у местного охотника в шести км от устья реки Тегур, поскольку также не смог выбраться на своём снегоходе по высокому снежному покрову.