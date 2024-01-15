Из-за гололедицы на дорогах в Прокопьевском районе произошло три ДТП

На Кузбасс обрушился ледяной дождь и сильный ветер. Накануне из-за гололедицы в Прокопьевском округе на автодороге «Кемерово — Новокузнецк» произошло три ДТП. По предварительной версии, водители всех трёх автомобилей не выбрали безопасную скорость движения и дистанцию. В результате пострадал 19-летний водитель «ВАЗ-2110».
Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГИБДД напоминают быть аккуратнее в сложную погоду.
Также накануне вечером кузбасские инспекторы перекрывали дорогу на село Костёнково в Новокузнецке из-за непогоды. На месте работала спецтехника, которая устраняла гололедицу. Экипажи Госавтоинспекции Новокузнецка выставили с обеих сторон.