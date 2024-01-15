Сильный ветер будет бушевать в Крыму всю неделю

В ночное время чуть холоднее от −3С до +6С. Ночь с 16 на 17 января станет самой холодной за всю неделю.
Осадки в виде снега и дождя ожидаются 15 и 16 января.
Также синоптики прогнозируют сильные ветра в течение недели, с порывами до 15−20 м/с.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ночное время чуть холоднее от −3С до +6С. Ночь с 16 на 17 января станет самой холодной за всю неделю.
Осадки в виде снега и дождя ожидаются 15 и 16 января.
Также синоптики прогнозируют сильные ветра в течение недели, с порывами до 15−20 м/с.