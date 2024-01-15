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Сильный ветер будет бушевать в Крыму всю неделю

В дневное время в Крыму в течение всей недели будет около +4 — +10С.
Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 48% 764 мм рт. ст. +3°
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Источник: Reuters

В ночное время чуть холоднее от −3С до +6С. Ночь с 16 на 17 января станет самой холодной за всю неделю.

Осадки в виде снега и дождя ожидаются 15 и 16 января.

Также синоптики прогнозируют сильные ветра в течение недели, с порывами до 15−20 м/с.