Оборудование по диагностике бешенства появилось на ветстанции в Братске

Новое оборудование по экспресс-диагностике бешенства появилось на ветеринарной станции в Братске. Руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко отметил, что люминесцентный микроскоп обошелся в более чем 600 тысяч рублей. Об этом сообщают в правительстве региона.
В марте 2024 года планируется обучить специалистов ветлаборатории, а уже в феврале — пройти процедуру по расширению области аккредитации в национальной системе Росаккредитации.
— К сожалению, с Иркутской областью граничат регионы, с неблагополучной по бешенству статистикой — Красноярский край и Бурятия. Существует угроза заноса вируса в Приангарье. Поэтому, важно вовремя диагностировать и ликвидировать заболевание. Это будет возможно, благодаря новому оборудованию, — говорит Сергей Шевченко.