Оборудование по диагностике бешенства появилось на ветстанции в Братске

Новое оборудование по экспресс-диагностике бешенства появилось на ветеринарной станции в Братске. Руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко отметил, что люминесцентный микроскоп обошелся в более чем 600 тысяч рублей. Об этом сообщают в правительстве региона.