Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Под Красноярском произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей

Движение на участке, где произошло ДТП, полностью перекрыто.
дтп
Источник: ГУ МВД

Под Красноярском произошло крупное ДТП. Об этом сообщили в МВД.

12 автомобилей столкнулись на 805 километре автодороги Р-255 «Сибирь» со стороны Красноярска в сторону посёлка Емельяново. На данный момент движение на участке перекрыто.

Проезд осуществляется через село Дрокино.

Пострадавших в инциденте не было. На месте работают сотрудники ДПС.

Добавим, что на Красноярск и его окрестности в эту ночь обрушилась метель с сильным ветром. На дорогах из-за снега была слабая видимость.

Ранее сообщалось о крупном ДТП с участием автобуса, в котором пострадали семь человек. Возбуждено уголовное дело.