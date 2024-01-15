Под Красноярском произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей

Под Красноярском произошло крупное ДТП. Об этом сообщили в МВД.
12 автомобилей столкнулись на 805 километре автодороги Р-255 «Сибирь» со стороны Красноярска в сторону посёлка Емельяново. На данный момент движение на участке перекрыто.
Проезд осуществляется через село Дрокино.
Пострадавших в инциденте не было. На месте работают сотрудники ДПС.
Добавим, что на Красноярск и его окрестности в эту ночь обрушилась метель с сильным ветром. На дорогах из-за снега была слабая видимость.
Ранее сообщалось о крупном ДТП с участием автобуса, в котором пострадали семь человек. Возбуждено уголовное дело.