В Кузбассе посадили супругов, которые ограбили безногого пенсионера

В Кузбассе реальный срок получили супруги, которые ограбили пожилого безногого инвалида. Об этом сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.
В сентябре прошлого года неоднократно судимая пара возвращалась ночью домой от родственников и шла мимо дома потерпевшего, которого женщина хорошо знала. Супруг хотел занять у него денег, но жена сказала, что он точно этого не сделает, и предложила план ограбления. После того, как инвалид открыл дверь, злоумышленники накинули на него куртку, украли 3 650 рублей и некоторые вещи и разбили телефон и планшет пенсионера, чтобы он не смог позвонить в полицию.
Днём потерпевший выполз на улицу, где увидел соседа, которому сообщил об ограблении. Правоохранители быстро нашли рецидивистов. Вещи они вернули, а деньги уже потратили. В суде супруги признали вину, а потерпевший не стал взыскивать с них причинённый ущерб.
В итоге 34-летняя грабительница получила 2,5 года исправительной колонии общего режима, а её 36-летний супруг — 2 года и 8 месяцев в исправительной колонии особого режима.