В Кузбассе посадили супругов, которые ограбили безногого пенсионера

В сентябре прошлого года неоднократно судимая пара возвращалась ночью домой от родственников и шла мимо дома потерпевшего, которого женщина хорошо знала. Супруг хотел занять у него денег, но жена сказала, что он точно этого не сделает, и предложила план ограбления. После того, как инвалид открыл дверь, злоумышленники накинули на него куртку, украли 3 650 рублей и некоторые вещи и разбили телефон и планшет пенсионера, чтобы он не смог позвонить в полицию.