Три рейса во Владивосток задержали на вылет с Сахалина из-за метели

Отправление трёх авиарейсов с Сахалина во Владивосток задержали 15 января из-за сильной метели в Южно-Сахалинске, информацию об отложенных рейсах разместили на онлайн-табло аэропорта.
В Telegram-канале аэропорта Южно-Сахалинск сообщили, что из-за мощного циклона и снежной метели видимость составляет менее 500 метров. Улучшение видимости до 2 км ожидают после 19.00 сахалинского времени.
По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются рейсы до Владивостока:
SU-5681 («Аврора», «Аэрофлот») — с 14.30 до 20.10;
SU-5607 («Аврора», «Аэрофлот») — с 16.05 до 16 января, 00.20;
S7−6204 (S7 Airlines) — с 18.30 до 21.20.