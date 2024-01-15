Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 15 янв — Sputnik. В понедельник на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, днем местами по западу страны ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдет снег и мокрый снег, днем местами возможна слабая метель. В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с, местами по западу — 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −4 до +1°С.
Из-за погодных условий синоптики объявили в Беларуси на сегодня желтый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев. Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.