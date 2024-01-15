Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев. Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.