На Сахалине военного осудили за отказ участвовать в СВО

В ходе судебного заседания установлено, что 22 августа 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ командира об убытии в район проведения специальной военной операции на Украине для участия в боевых действиях. При назначении наказания суд учел, что мужчина своими действиями поставил под сомнение принцип единоначалия. Это отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в воинском коллективе. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, судом признано совершение преступления в период объявленной президентом РФ мобилизации.