Уфимцам напомнили, где можно окунуться в Крещение

19 января верующие отметят Крещение Господне — один из главных православных праздников, во время которого проходят окунания в купелях. Как сообщили в столичной мэрии, по традиции в Уфе купели оборудуют во всех семи районах.