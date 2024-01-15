Уфимцам напомнили, где можно окунуться в Крещение

Так, в Демском районе купель будет расположена на озере Кустаревском в микрорайоне «Яркий». В Калининской районе — на левом берегу реки Уфа в районе Князевской переправы.
В Кировском районе окунуться можно будет на реке Белой рядом с СОК «Юность» (ул. Набережная, 122). В Ленинском районе предусмотрено место также на реке Белой — в створе улицы Воронежской.
В Октябрьском районе — в районе пляжа «Берег солнца», ориентир — улица Набережная реки Уфы, 9. Кроме того, на реке Белой будет располагаться купель Орджоникидзевского района, ориентир — первая автопарковка на территории СОК «Биатлон».
В Советском районе иордань будет на озере Солдатском в парке имени Ивана Якутова — это традиционно одна из самых популярных и посещаемых среди горожан.
Для того чтобы уфимцы и гости города смогли максимально комфортно совершить обряд окунания, все места будут оборудованы сходнями и специальными сооружениями, пути подходов оснастят деревянными настилами и покрытиями. Также развернут пункты обогрева, места для переодеваний, точки питания и организуют дежурство спасателей.
Ранее сообщалось, что толщина льда в местах организации крещенских купелей в Уфе достигает полуметра.