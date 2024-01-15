Стало известно, какие улицы Омска очистят от снега сегодня днем

Омские дорожники рассказали о планах работ на улицах города.
Так, сегодня днем планируется вывезти снег со следующих улиц: Конева, Транссибирская, Космический проспект, окружная дорога, Гагарина, Красный путь, Добровольского. Кроме того, снег вывезут с моста у Телецентра, он же мост им. 60-летия ВЛКСМ.
Наледь и колеи уберут на следующих улицах: 5-я Кировская, Туполева, Олега Кошевого, окружная дорога, 18-й Военный городок, Барабинская, п. Осташково, Бородина, Глинки, Белозерова, Светлая, Тюленина, Звездова, 20-я Линия, Орджоникидзе.
Снегоуборочная техника также пройдется еще по 106 улицам города. Также уберут снег и обработают противогололедными материалы троутуры и территорию на более чем 20 остановках. Не останутся без внимания скверы и парки города.
Всего на уборку города сегодня выйдут 226 рабочих и 91 единица спецтехники.