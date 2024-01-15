Музей космонавтики закроется на ремонт с 5 по 8 февраля

«В конце января в Музее космонавтики начнется ремонт. В связи с этим временно изменится расписание работы экспозиций. С 22 января по 4 февраля будет доступна лишь часть из них, а в период с 5 по 8 февраля музей будет полностью закроют для посещения. В режиме ограниченной экспозиции будет действовать сниженная цена на входные билеты: 250 ₽ — стандартный, 175 ₽ — льготный. Для посетителей будет открыт вводный зал с выставкой космической филателии “Космос под увеличительным стеклом”, зал “Утро космической эры”, кинозал “Творцы космической эры” и зал с картинами дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова», — говорится в сообщении.