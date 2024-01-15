В Красноярске из-за 1000 рублей пассажирку высадили из автобуса

Неприятный случай произошёл на маршруте № 55 (перевозчик «КПАТП-7»). Женщина села в автобус, где не работал терминал, а у кондуктора не оказалось сдачи с купюры номиналом 1000 рублей — других у пассажирки не нашлось. В итоге пассажирке, которая хотела оплатить проезд, пришлось высаживаться на ближайшей остановке.