В Красноярске из-за 1000 рублей пассажирку высадили из автобуса

В Красноярске из автобуса высадили женщину, которая пыталась оплатить проезд с помощью банковской карты и тысячной купюры. Об этом случае рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Неприятный случай произошёл на маршруте № 55 (перевозчик «КПАТП-7»). Женщина села в автобус, где не работал терминал, а у кондуктора не оказалось сдачи с купюры номиналом 1000 рублей — других у пассажирки не нашлось. В итоге пассажирке, которая хотела оплатить проезд, пришлось высаживаться на ближайшей остановке.
К слову, женщине предложили оплатить проезд через приложение, но технической возможности это сделать у пассажирки не оказалось.
Ранее сообщалось о том, что в красноярских автобусах вновь появилась возможность оплатить проезд через приложение «Транспорт Красноярска».