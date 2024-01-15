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В Красноярске из-за 1000 рублей пассажирку высадили из автобуса

В автобусе № 55 при этом был нерабочий терминал оплаты банковской картой.
автобус
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске из автобуса высадили женщину, которая пыталась оплатить проезд с помощью банковской карты и тысячной купюры. Об этом случае рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Неприятный случай произошёл на маршруте № 55 (перевозчик «КПАТП-7»). Женщина села в автобус, где не работал терминал, а у кондуктора не оказалось сдачи с купюры номиналом 1000 рублей — других у пассажирки не нашлось. В итоге пассажирке, которая хотела оплатить проезд, пришлось высаживаться на ближайшей остановке.

К слову, женщине предложили оплатить проезд через приложение, но технической возможности это сделать у пассажирки не оказалось.

В Роспотребнадзоре, куда обратилась возмущённая женщина, объявили предостережение перевозчику, напомнив, что неисправный терминал не освобождает перевозчика от обязанности заключить с пассажиром договор перевозки. Высаживать из автобуса в случае отсутствия сдачи с крупной купюры также незаконно.

Ранее сообщалось о том, что в красноярских автобусах вновь появилась возможность оплатить проезд через приложение «Транспорт Красноярска».