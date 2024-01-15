Экс-министр лесного комплекса Иркутской области вышел на свободу из колонии

Сергей Шеверда отбывал наказание в колонии № 14, которая находится недалеко от Ангарска.
На выходе его встречали супруга, родные, друзья и один из авторов «БГ Иркутск», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Сергей Шеверда был осуждён на 6,5 лет за пособничество незаконной сплошной рубки деревьев в заказнике «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе. В результате рубок лесному фонду был причинён ущерб в размере 360 миллионов рублей.
С 2019 года до вынесения приговора экс-министр находился в СИЗО. Таким образом, к настоящему времени он отбыл за решёткой более половины от назначенного ему срока и имел право на замену неотбытой части наказание на более мягкую санкцию, чем лишение свободы.
Ранее Ангарский горсуд соответствующее ходатайство Сергея Шеверды удовлетворил. Однако позже появилась информация, что Областной суд это решение отменил.